Столько труда вложено! В Туве град размером с перепелиное яйцо побил 685 гектаров посевов

СЕГОДНЯ 06:48 2019-08-26T06:50:05+03:00

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Крупный град выпал на минувшей неделе в Улуг-Хемсоком районе Тувы. По словам председателя районной администрации Рустама Чудаан-оола, пострадало 685 гектаров посевов. Крупные градины размером от полутора до трех сантиметров побили и кормовые, и зерновые культуры – в основном, овес и ячмень.

Фото страница Рустама Чудаан-оола в соцсетях

- Только вчера радовались хорошему в недалеком будущем урожаю, - рассказал Чудаан-оол, - но в селе Иштии-Хем выпал град, пострадало несколько крупных крестьянско-фермерских хозяйств. Обязательно окажем фермерам поддержку.

Фото страница Рустама Чудаан-оола в соцсетях

Пострадало три хозяйства. Добавим, что в этом году град и красноярским сельхозтоваропроизводителям доставлял большие неудобства. Несколько недель назад крупным градом побило урожай у дачников под Красноярском. Крупный град побил урожай, пострадали и стекла автомобилей, у некоторых отключилось электричество.

ИСТОЧНИК KP.RU