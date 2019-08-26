2019-08-26T05:19:57+03:00
Происшествия

Красноярцев шокировал подросток, повисший на балконе 16-го этажа

Полиция проверяет обстоятельства инцидента
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Подросток повис на высоте 16-го этажа Фото: телеграм-канал StrelkakrskПодросток повис на высоте 16-го этажа Фото: телеграм-канал Strelkakrsk
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Красноярцев шокировал подросток (на вид лет 14), который утром 26 августа повис на балконе 16-го этажа. Инцидент произошел на Мате Залки, 41, сообщает телеграм-канал Strelkakrsk. Очевидцы сняли на видео ЧП. По их словам, мальчик сначала просто вышел на общий балкон, затем встал в полный рост на перила, зацепился за карниз и начал подтягиваться

- Реально решил испытать судьбу, - комментируют шокированные прохожие.

Первыми на паренька внимание обратили дети – испугались. Пока о дальнейшей судьбе мальчика – неизвестно. О ЧП стало известно полиции, там начата проверка инцидента. Устанавливаются все обстоятельства случившегося: личность мальчика и его родителей, авторы видео. Добавим, что подобные игры среди подростков – не редкость и, к сожалению, далеко не всегда оканчиваются благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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