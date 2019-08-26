2019-08-26T04:17:19+03:00
Дом. Семья

«Давай, чеши отсюда!»: в Норильске на базу отдыха приходит настырный медведь

Его отпугивают сиреной и криками [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мишка на турбазе Фото: соцсетиМишка на турбазе Фото: соцсети
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В Норильске на турбазу «Мечта» стал захаживать настырный медведь: приходит, расхаживает по мощеным дорожкам или вольготно развалившись сидит - все это на глазах у людей. Накануне его сняли на видео охранники турбазы. Что делать-то? - озадачились мужики. Стрелять - жалко. А на турбазе, между тем, - дети отдыхают.

Медведь на турбазе.Видео: соцсети

- Давай, чеши отсюда! - начали орать медведю охранники. Косолапый, между тем, уходить не торопился. Пришлось включать сирену,, отпугивать голосом. Немного посомневавшись, мишка дал задний ход и все-таки убежал.

Охотники говорят: то, что мишка приходит постоянно, - тревожный знак. Хищник перестает бояться человека, а значит, может и напасть. Вероятнее всего, к людям медведя гонит голод: уж больно он тощий. Местные даже опасаются, что может не лечь в спячку: нынче для медведей мало корма в том числе и по вине лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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