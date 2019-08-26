Руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» получила награду президента России

СЕГОДНЯ 02:48 2019-08-26T02:48:59+03:00

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Известная общественница, создатель и руководитель краевого отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Поиск пропавших детей - Красноярск» Оксана Василишина получила награду от президента России - почетную грамоту. Как рассказала глава попечительского совета организации Елена Мильская, красноярское отделение является одним из лидеров по эффективности поисков пропавших людей, а Оксана Василишина помогает и вдохновляет волонтеров не только в Красноярске, но и в крае, и в соседних регионах.

- Мы гордимся, что в состав Национального центра входит Красноярская региональная общественная организация «Поиск пропавших детей - Красноярск», - заявила журналистам Мильская. Наши волонтеры всегда готовы прийти на помощь человеку в беде.

Только за прошлый год красноярские поискоки помогли отыскать 336 пропавших. Добавим, что в этом году «Поиск пропавших детей - Красноярск» отпраздновал свое 6-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU