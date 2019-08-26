Суд отказал экс-главе Счетной палаты Татьяне Давыденко в восстановлении в должности

СЕГОДНЯ 02:20 2019-08-26T02:20:56+03:00

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В минувшую пятницу, 23 августа, в Центральном районном суде Красноярска прошло заседание по иску экс-главы Счетной палаты Татьяны Давыденко к Заксобранию Красноярского края. Вопрос рассматривался в течение всего рабочего дня, и, в итоге, суд принял отрицательное решение, отказав Давыденко в восстановлении в должности.

Напомним, в июле этого года депутаты Заксобрания края приняли единогласное решение досрочно сместить с должности главу Счетной палаты. Это случилось после громких откровений экс-чиновницы в программе столичного журналиста Андрея Караулова. Помимо разоблачений коррупции в лесной отрасли края, которые, по словам Давыденко, обнаружила проверка Счетной палаты, чиновница заявила, что в ее адрес поступают угрозы. В сложившейся непростой ситуации, в том числе и стушением лесных пожаров, Давыденко напрямую обвинила власти края. В ответ в правительстве заявила, что чиновница лично заинтересована в вопросе, так как фирмы ее дочери не получили контрактов на тушение в этом году. Татьяна Давыденко это официально отрицает

ИСТОЧНИК KP.RU