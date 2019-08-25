СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-25T15:34:51+03:00

Как будет выглядеть восточный вход на «Столбы» показал мэр Красноярска. Стоп-кадр видео

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Как будет выглядеть восточный вход на «Столбы», показал в своем Инстраграме мэр Красноярска Сергей Еремин. Вот как он прокомментировал свое видео: «Продолжаем поэтапно и в гармонии с природой благоустраивать восточный вход в заповедник «Столбы». Сейчас сооружается смотровая площадка с лавочками и беседками, чтобы туристы смогли сделать привал, покоряя скалу Ермак. Также в этом сезоне облагородим участок у туристско-информационного центра. Здесь сделаем альпийские горки, добавим скамеек и урн. Кроме этого, по всему периметру восточного входа обновим навигацию».

eremin__krsk Как будет выглядеть восточный вход на «Столбы» показал мэр Красноярска

Работу по благоустройству проводит компания «Строй Ресурс», стоимость контракта – 5,5 миллионов рублей. Срок сдачи объекта в срок – конец октября.

Дизайн восточного входа будет напоминать по стилю Гремячую гриву. Также в мэрии пообещали, что продлят маршрут автобуса № 37 для удобства туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU