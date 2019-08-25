СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-25T14:01:56+03:00

Николаевский мост в Красноярске защитят от террористов за 17 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Николаевский мост в Красноярске защитят от террористов почти за 17 миллионов рублей. Краевое управление автодорог объявило конкурс на выбор подрядчика. Условия таковы: организовать один стационарный пост, в котором будет круглосуточно дежурить охрана – две группы быстрого реагирования. Инспекторы должны будут регулярно патрулировать мост и выявлять подозрительных людей или автомобили. Их, к слову, охранники получат право досмотривать.

В «Крудоре» так объяснили свое решение: видеокамеры, которые установлены на мосту, не способны в полном объеме просматривать объект со всех сторон и реагировать на происходящее.

Точная начальная цена лота – 16 миллионов 759 тысяч рублей. Контракт с победителем торгов подпишут до 31 декабря 2020 года. Отметим, что охрана Коммунального и Октябрьского мостов вместе взятых обходится в такую же сумму, как предполагаемые затраты на обеспечение безопасности Николаевского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU