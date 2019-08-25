Красноярский край готов к зиме на 85 %

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-25T13:02:05+03:00

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Готовность жилищного фонда центральной группы муниципалитетов к зиме составляет 84,9%. Об этом на официальном портале правительства края сообщает региональное министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по итогам прошедшего в конце минувшей недели рабочего совещания.

В совещании приняли участие представители службы строительного надзора и жилищного контроля региона, регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Енисейского управления Ростехнадзора, администраций муниципальных образований центральной группы.

В этом году на подготовку объектов ЖКХ центральной группы районов к отопительному сезону из краевого бюджета выделено 81,9 миллионов рублей. В целом готовность объектов жилищного фонда в центральной группе муниципалитетов составляет 84,9%, котельных – 59,1%, тепловых сетей – 62,9%, водопроводных сетей - 62,5%. На объектах накаливаются нормативные запасы топлива

ИСТОЧНИК KP.RU