2019-08-25T10:37:33+03:00
Дом. Семья

В Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца

Птицы занесены в Красную книгу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца. Фото: пресс-служба заповедникаВ Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца. Фото: пресс-служба заповедника
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В Центральносибирском заповеднике, который расположен в долине среднего течения Енисея, удалось запечатлеть уникальные кадры с редкими краснокнижными птицами в естественной среде их обитания.

В пресс-службе заповедника рассказали «Комсомольской праве»-Красноярск, что у них с научной миссией побывали студенты-практиканты Вятской государственной сельхозакадемии. Во время орнитологического обследования окрестностей кордона «Столбовая» на реке Подкаменная Тунгуска будущие биоэкологи заметили парящих над водой птиц.

Как оказалось, это была семейная пара орланов белохвостов. А вскоре появился и молодой орлан, который следовал за ними. Было понятно, что взрослые пернатые обучали своего неопытного птенца-неумеху не только навыкам полета, но и азам охоты за рыбой.

По словам специалистов, молодые орланы встают на крыло в возрасте 10 недель и в течение всего теплого сезона учатся летать, добывать себе пищу. Совсем скоро молодой орлан-белохвост покинет родительское гнездо и начнет свою жизнь самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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