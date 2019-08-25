В Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-25T10:37:33+03:00

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В Центральносибирском заповеднике, который расположен в долине среднего течения Енисея, удалось запечатлеть уникальные кадры с редкими краснокнижными птицами в естественной среде их обитания.

В пресс-службе заповедника рассказали «Комсомольской праве»-Красноярск, что у них с научной миссией побывали студенты-практиканты Вятской государственной сельхозакадемии. Во время орнитологического обследования окрестностей кордона «Столбовая» на реке Подкаменная Тунгуска будущие биоэкологи заметили парящих над водой птиц.

Как оказалось, это была семейная пара орланов белохвостов. А вскоре появился и молодой орлан, который следовал за ними. Было понятно, что взрослые пернатые обучали своего неопытного птенца-неумеху не только навыкам полета, но и азам охоты за рыбой.

По словам специалистов, молодые орланы встают на крыло в возрасте 10 недель и в течение всего теплого сезона учатся летать, добывать себе пищу. Совсем скоро молодой орлан-белохвост покинет родительское гнездо и начнет свою жизнь самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU