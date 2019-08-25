2019-08-25T07:37:12+03:00
Общество

В Красноярске полиция и «Скорая помощь» устроили водителям проверку на дорогах

К чести автомобилистов, тест никто не провалил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске полиция и «Скорая помощь» устроили водителям проверку на дорогах. Фото: пресс-служба ГИБДДВ Красноярске полиция и «Скорая помощь» устроили водителям проверку на дорогах. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В Красноярске полиция и «Скорая помощь» устроили водителям проверку на дорогах. Провели совместный рейд на предмет готовности автомобилистов уступать дорогу машинам, спешащим на вызов. В неотложке находился инспектор ДПС, целый час машина с включенной сиреной каталась по улицам левобережья города, старалась собрать участки с наиболее плотным потоком. Следом на небольшом расстоянии следовал экипаж дорожной полиции (чтобы на месте наказать нарушителей). Нужно отдать должное красноярцам: за время проведения мероприятия нарушений выявлено не было, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, что с 6 августа вступил в силу закон, который ужесточает ответственность водителей за непредставление преимущества в движении транспортному средству, когда тот мчится на вызов с включенным спецсигналами. Штраф теперь составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Или можно вовсе лишиться водительских прав на срок от 2 до 12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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