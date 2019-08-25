СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-25T05:55:22+03:00

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В Сосновоборске пропала 15-летняя девочка-подросток Ангелина Мишукова. К поискам подключилась не только полиция, но и волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Они разместили в социальных сетях ориентировку на случай, если кто-нибудь увидит девочку и сможет указать е местонахождение.

Ангелина ушла из дома 23 августа, примерно в 22:30 часов. Живет она на улице Солнечной, 37. Ее приметы: на вид 15 лет, рост 150 см, волосы светло-русые, стрижка каре, глаза серые. Была одета в синюю с чёрной надписью на груди кофту, черные джинсы, на ногах синие кеды.

Добавим, что девочка уже уходила из дома. Она может быть у друзей или знакомых. Всех, кому что-либо известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391-31) 2-02-86 – полиция города Сосновоборска

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU