Угольным компаниям Красноярского края срочно требуются более 500 рабочих

СЕГОДНЯ 04:54 2019-08-25T04:54:45+03:00

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Угольным компаниям Красноярского края срочно нужны рабочие. Об этом сообщает региональное агентство труда и занятости населения. С начала года предприятия отрасли представили в службу занятости более 500 предложений работы на постоянной основе, что на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Предприятия угледобывающей отрасли расположены в Бородино, Шарыпове, Назарове, Канске, Абанском, Ирбейском, Партизанском, Рыбинском и других районах края.

По словам специалистов, текучесть кадров в угледобывающей отрасли минимальная, так как работники имеют стабильный доход и обеспечены социальными гарантиями. Наиболее востребованы: водители различных категорий, машинисты, электрослесари, слесари, взрывники.

Чтобы узнать полный список вакансий, можно обратиться в центр занятости по месту жительства. Или же заглянуть на интерактивный портал агентства труда и занятости населения «Работа в России».

ИСТОЧНИК KP.RU