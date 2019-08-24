2019-08-24T15:25:06+03:00
Общество

Счет шел на минуты: житель Красноярского края поблагодарил дорожных полицейских за помощь при спасении его собаки

Инспекторы помогли доставить пса в ближайшую ветклинику на срочную операцию
Ольга КОСТИНА
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Дорожные полицейские приняли участие в спасении собакиДорожные полицейские приняли участие в спасении собакиФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Инспекторы ГИБДД помогли жителю Емельяновского района при спасении его собаки. Об этом сообщили в краевой полиции.

Это было ночью. Экипаж ДПС находился на маршруте патрулирования. Неожиданно к ним подбежал мужчина и взволнованно спросил: «Подскажите, где ближайшая ветклиника?». Выяснилось, что его собака находилась в тяжелом состоянии и нуждалась в срочной помощи врачей. Ситуация была серьезная. Счет шел на минуты.

- Сотрудники полиции сообщили адрес и номер телефона ближайшей ветеринарной клиники и пояснили, как быстрее до нее добраться, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. – Собаку экстренно прооперировали и ее жизнь была спасена. И все благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС в сложившейся ситуации.

Хозяин спасенного пса написал письмо на имя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, в котором поблагодарил автоинспекторов МО МВД России «Емельяновский» за оказанную помощь.

«Большое спасибо чутким и отзывчивым сотрудникам, которые внесли свою лепту в благополучное возвращение к жизни нашего питомца» - такими словами мужчина завершил свое послание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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