В Красмарафоне «Жара» приняли участие более тысячи человек
Сегодня в Красноярске было жарко. Только не в прямом смысле слова. Погода как раз выдалась прохладная, всего около +18 градусов и дождь. Но это не остановило участников Красмарафона «Жара».
Организаторы называют марафон самым запоминающимся событием лета. Что его делает таким? Трассы в один круг по центральным улицам, набережной Енисея и острову Татышев, комфортный стартовый городок, красивые футболки для всех участников и эксклюзивная медаль на финише каждой дистанции. А главное – спорт, море позитива и незабываемых эмоций!
На площади Мира на большую дистанцию в 5 километров 24 августа стартовали 400 взрослых участников забега. Следом устремились к финишу дети – 750 маленьких спортсменов. Детские старты рассчитаны на дистанцию 500 метров (для малышей до 6 лет) и 1000 метров (ребята 6-11 лет).
Прохладная погода не испортила настроение участникамФото: Мария ЛЕНЦ
Всего заявки на участие оставили 2500 любителей бега из разных уголков России.
25 августа – второй день Красмарафона «Жара». Состоятся забеги на дистанции 10 километров и 21,1 километр.
Добавим, что впервые в рамках летнего забега пройдет инклюзивный колясочный заезд на 2 километра для людей с ограниченными физическими возможностями.
- Этот старт будет без учета времени, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск организаторы Красмарафона «Жара». - Каждый участник получит медаль финишера и футболку. Лимит участников 100 человек. Вместе с нашими героями дистанцию преодолеют общественные деятели, журналисты и представители органов власти.
ИСТОЧНИК KP.RU