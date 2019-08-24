В Красмарафоне «Жара» приняли участие более тысячи человек

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-24T15:05:06+03:00

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Сегодня в Красноярске было жарко. Только не в прямом смысле слова. Погода как раз выдалась прохладная, всего около +18 градусов и дождь. Но это не остановило участников Красмарафона «Жара».

Организаторы называют марафон самым запоминающимся событием лета. Что его делает таким? Трассы в один круг по центральным улицам, набережной Енисея и острову Татышев, комфортный стартовый городок, красивые футболки для всех участников и эксклюзивная медаль на финише каждой дистанции. А главное – спорт, море позитива и незабываемых эмоций!

На площади Мира на большую дистанцию в 5 километров 24 августа стартовали 400 взрослых участников забега. Следом устремились к финишу дети – 750 маленьких спортсменов. Детские старты рассчитаны на дистанцию 500 метров (для малышей до 6 лет) и 1000 метров (ребята 6-11 лет).

Прохладная погода не испортила настроение участникамФото: Мария ЛЕНЦ

Всего заявки на участие оставили 2500 любителей бега из разных уголков России.

25 августа – второй день Красмарафона «Жара». Состоятся забеги на дистанции 10 километров и 21,1 километр.

Добавим, что впервые в рамках летнего забега пройдет инклюзивный колясочный заезд на 2 километра для людей с ограниченными физическими возможностями.

- Этот старт будет без учета времени, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск организаторы Красмарафона «Жара». - Каждый участник получит медаль финишера и футболку. Лимит участников 100 человек. Вместе с нашими героями дистанцию преодолеют общественные деятели, журналисты и представители органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU