В заповеднике «Столбы» живут 9 видов сов
В заповеднике «Столбы» постоянно живут 9 видов сов: мохноногий и воробьиный сычики, болотная, ушастая и ястребиная совы, филин, сплюшка, бородатая и длиннохвостая неясыти.
Почему днем сова сидит неподвижно? Боится привлечь к себе внимание других птиц. Стоит ей полететь или немного пошевелиться, у мелких пташек паника и переполох. Шум мешает сове отдыхать. Да и может привлечь внимание более крупных хищников, которые опасны и для самой совы. Вот и сидит на одном месте.
Ястребиная сова Фото: заповедник "Столбы"
- Совы всегда приковывали к себе внимание человека, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в научном отделе заповедника «Столбы». - «Осмысленные», огромные, направленные вперед глаза пугали суеверных людей. С совами было связано множество поверий и легенд – чаще зловещих, предсказывающих беду. Сейчас мало кто верит в предрассудки, сова стала символом мудрости и знаний. Популярность сов растет. Но в естественной среде обитания сов любят, пожалуй, только люди. Врагов у сов более чем достаточно.
И снова бородатая неясыть Фото: заповедник "Столбы"
Хотя смертельно опасных врагов у совы не так уж и много. Истребляет всех сов в округе филин или атакуют крупные дневные хищные птицы. Может даже погубить поползень – когда начинает замуровывать дупло глиной, где прячется небольшая сова.
Длиннохвостая неясыть Фото: заповедник "Столбы"
А вообще сова не привыкла прятаться от врагов. В случае опасности она, скорее всего, примет бой и будет отчаянно защищаться, упав на спину и выставив когти.
Значение сов в экосистеме трудно переоценить. Они регулируют численность всех грызунов, истребляют больных и слабых птиц, что способствуют укреплению генофонда.
Воробьиный сычик Фото: заповедник "Столбы"
ИСТОЧНИК KP.RU