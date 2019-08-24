В заповеднике «Столбы» живут 9 видов сов

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-24T13:27:40+03:00

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В заповеднике «Столбы» постоянно живут 9 видов сов: мохноногий и воробьиный сычики, болотная, ушастая и ястребиная совы, филин, сплюшка, бородатая и длиннохвостая неясыти.

Почему днем сова сидит неподвижно? Боится привлечь к себе внимание других птиц. Стоит ей полететь или немного пошевелиться, у мелких пташек паника и переполох. Шум мешает сове отдыхать. Да и может привлечь внимание более крупных хищников, которые опасны и для самой совы. Вот и сидит на одном месте.

Ястребиная сова Фото: заповедник "Столбы"

- Совы всегда приковывали к себе внимание человека, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в научном отделе заповедника «Столбы». - «Осмысленные», огромные, направленные вперед глаза пугали суеверных людей. С совами было связано множество поверий и легенд – чаще зловещих, предсказывающих беду. Сейчас мало кто верит в предрассудки, сова стала символом мудрости и знаний. Популярность сов растет. Но в естественной среде обитания сов любят, пожалуй, только люди. Врагов у сов более чем достаточно.

И снова бородатая неясыть Фото: заповедник "Столбы"

Хотя смертельно опасных врагов у совы не так уж и много. Истребляет всех сов в округе филин или атакуют крупные дневные хищные птицы. Может даже погубить поползень – когда начинает замуровывать дупло глиной, где прячется небольшая сова.

Длиннохвостая неясыть Фото: заповедник "Столбы"

А вообще сова не привыкла прятаться от врагов. В случае опасности она, скорее всего, примет бой и будет отчаянно защищаться, упав на спину и выставив когти.

Значение сов в экосистеме трудно переоценить. Они регулируют численность всех грызунов, истребляют больных и слабых птиц, что способствуют укреплению генофонда.

Воробьиный сычик Фото: заповедник "Столбы"

ИСТОЧНИК KP.RU