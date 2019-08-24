Красноярский медицинский университет возглавил депутат ЗС края
Временным ректором Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого стал депутат ЗС края Алексей Протопопов, курирующий вопросы здравоохранения и социальной политики. Об этом сообщают журналисты 7 канала со ссылкой на документ о его назначении за подписью министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, к исполнению своих обязанностей новый ректор должен приступить с 26 августа. Трудовой контракт с ним заключен до 2 декабря 2019 года.
Добавим, что официального подтверждения о новом назначении пока нет. На сайте медуниверситета указано, что пока в должности руководителя находится проректор по учебной работе Светлана Никулина.
Прежнего ректора медицинского университета Ивана Артюхова заподозрили в коррупции Фото: КрасГМУ
Напомним, прежнего ректора медицинского университета Ивана Артюхова уволили в ноябре 2018 года. На этом посту он проработал 14 лет. А ушел со скандалом. Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева заподозрили в хищении бюджетных средств при реконструкции купола на здании. В ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Приблизительный ущерб – более 1,12 миллионов рублей.
СПРАВКА КП
Алексей Протопопов коренной красноярец. Сейчас ему 54 года. Учился в Красноярском медицинском университете.
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
С 1988 года до 1992 года работал в Красноярской краевой клинической больнице врачом кабинета по контрастным и внутрисердечным методам исследования.
Алексей Протопопов Фото: ЗС Красноярского края
1992 - 2008 годы – заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
2008 год - руководитель регионального сосудистого центра в Краевой клинической больнице.
С 2011 года - депутат Законодательного Собрания Красноярского края.
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