Красноярский медицинский университет возглавил депутат ЗС края

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-24T12:58:50+03:00

Об этом сообщили в ряде новостных изданий, но пока официального подтверждения тому нет

Изменить размер текста: A A

Временным ректором Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого стал депутат ЗС края Алексей Протопопов, курирующий вопросы здравоохранения и социальной политики. Об этом сообщают журналисты 7 канала со ссылкой на документ о его назначении за подписью министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, к исполнению своих обязанностей новый ректор должен приступить с 26 августа. Трудовой контракт с ним заключен до 2 декабря 2019 года.

Добавим, что официального подтверждения о новом назначении пока нет. На сайте медуниверситета указано, что пока в должности руководителя находится проректор по учебной работе Светлана Никулина.

Прежнего ректора медицинского университета Ивана Артюхова заподозрили в коррупции Фото: КрасГМУ

Напомним, прежнего ректора медицинского университета Ивана Артюхова уволили в ноябре 2018 года. На этом посту он проработал 14 лет. А ушел со скандалом. Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева заподозрили в хищении бюджетных средств при реконструкции купола на здании. В ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Приблизительный ущерб – более 1,12 миллионов рублей.

СПРАВКА КП

Алексей Протопопов коренной красноярец. Сейчас ему 54 года. Учился в Красноярском медицинском университете.

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С 1988 года до 1992 года работал в Красноярской краевой клинической больнице врачом кабинета по контрастным и внутрисердечным методам исследования.

Алексей Протопопов Фото: ЗС Красноярского края

1992 - 2008 годы – заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

2008 год - руководитель регионального сосудистого центра в Краевой клинической больнице.

С 2011 года - депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU