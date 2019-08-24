Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до трехсот тысяч гектаров

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-24T12:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Заканчивается пожароопасный сезон, и площадь лесных пожаров в Красноярском крае начинает уменьшаться. По данным Лесопожарного центра (24 августа 15.30)огнем охвачено 318444 гектаров. Всего зарегистрировано 117 возгораний (действует 116). В том числе в зоне контроля 108 пожаров (действует 116) на площади 318141 гектаров. Их этого числа локализован один пожар на площади 6216 гектаров. Ликвидирован тоже один на площади 25 гектаров. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, обнаружен один новый пожар на площади 5 гектаров.

А как обстоят дела с воздухом?

Специалисты краевого Роспотребнадзора продолжают вести мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в населенных пунктах, которые могут находиться в зоне задымления. В поселке Тура (Эвенкийский район) не зарегистрировано превышений гигиенических нормативов вредных загрязняющих веществ (оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, взвешенных веществ, взвешенных частиц фракций РМ2,5, РМ10).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экологи рассказали, чем дышали красноярцы во время пика лесных пожаров

Выяснилось, что пыль от пожаров в тайге токсична не только сама по себе, но и способна вступать в реакции с другими веществами в воздухе, менять их химический состав - это провоцирует у человека тяжелые заболевания (подробности).

Тушить или не тушить: пять важных вопросов о лесных пожарах на примере Красноярского края

На помощь краю пришло несколько регионов страны, в воздух подняли авиацию - военную и МЧС. Когда огонь отступил, и оперативные данные лесопожарного центра перестали напоминать сводки с фронта, пытаемся ответить на пять «наивных вопросов» о том, надо ли было тушить пожары раньше – да, нет, почему. (подробности)

«Пожар скрывает все»: кто и зачем поджигает леса в Сибири

«Качели», иначе не скажешь: только-только пожары в Красноярском крае пошли на спад, как огонь снова разгорелся. Если 2 августа горело 1 112 223 гектаров тайги, 8 августа – 856 718, то к пятнице 9 августа - 962 863 гектаров, - площадь снова приближается к миллиону (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU