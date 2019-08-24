В Красноярском крае обвиняемые в браконьерстве рыбаки предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-24T10:43:58+03:00

За ловлю хариуса рыбакам грозит несколько лет лишения свободы Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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В Красноярском крае двум рыбакам предстоит ответить перед судом за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщили в краевой полиции.

В конце марта житель Шушенского района за несколько дней поймал в реке Амыл 470 хариусов. Использовал для этого моторную лодку и запрещенное орудие лова – сеть. Сумма ущерба - более 500 тысяч рублей.

Житель Курагинского района в конце мая аналогичным способом наловил 140 хариусов, а также сделал полкилограмма икры. Ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Еще один уловФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В отношении браконьеров возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет.

- Сейчас расследование завершено, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

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Помимо обычной рыбы, на этот раз попался и таймень из семейства лососевых. Однако его рыбаки отпустили - он краснокнижный. И так поступают всегда, когда такой таймень, как говорится, попадает на крючок. Однако и разрешенные к вылову рыбы размерами, конечно, впечатляют (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU