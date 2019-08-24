В Красноярске за кражу ворот подросткам грозит до пяти лет колонии

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-24T09:31:17+03:00

За кражу ворот приятели могут угодить за решетку Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске будут судить двух подростков, которые украли гаражные ворота в Свердловском районе. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.

В дежурную часть обратился житель Свердловского района с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что вечером закрыл гараж и отправился домой. Ночью никакого шума не слышал. А утром обнаружил, что ворот нет. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое подростков – одному 15 лет, другому 16. Несмотря на юный возраст, оба уже привлекались к уголовной ответственности.

- Похищенное имущество несовершеннолетние сдали во вторчермет, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - В настоящее время уголовное дело по статье 158 «Кража» направлено в суд.

Парням грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU