2019-08-24T08:38:49+03:00
Общество

«Надоело тонуть»: в Красноярске ночью откачивали воду с затопленных улиц

Горожане возмущены постоянными потопами
Ольга КОСТИНА
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На краевой центр обрушилась непогода Фото: vk.com/krasnoyarskrfНа краевой центр обрушилась непогода Фото: vk.com/krasnoyarskrf
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На Красноярск в ночь на 24 августа обрушилась стихия - проливной дождь и сильный ветер. Люди в соцсетях обменивались эмоциями.

«Взлетка утонула, сплошное болото, не проехать, крадемся еле-еле», - пожаловался красноярец Семен.

«Надоело тонуть даже в центре города, ужасно», - посетовала жительница Центрального района Анастасия.

На затопленные улицы еще во время дождя вывели дорожную технику. Ее распределили по точкам, где во время дождя скапливается большое количество воды. Это Грунтовая, Цементников, 78 Добровольческой Бригады, район КрасТЭЦ.

Горожане оставляли заявки на 005 Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Горожане оставляли заявки на 005 Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Кроме того спецмашины дежурили в центре Красноярска и выезжали по заявкам от службы 005. К Жители просили откачать воду с проезжей части в районе улиц Аэровокзальная, Партизана Железняка, Алексеева, Бограда, Робеспьера, Калинина, Свердловская, Вавилова. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городской администрации, все заявки приняты к исполнению.

Сотрудники дорожной службы на протяжении всей ночи занимались промывкой дождеприемных колодцев и уборкой грунтовых наносов. Эта работа продолжилась и днем. Прогнозы от синоптиков не самые радужные. Специалисты красноярского гидрометцентра и на 24 августа обещают дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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