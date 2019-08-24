2019-08-24T07:35:00+03:00
Общество

В Красноярском крае за неделю более пяти пожаров произошли из-за неисправных печей

В МЧС напомнили о правилах безопасности для владельцев частных домов и дач
Ольга КОСТИНА
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Самая частая причина пожаров во время отопительного сезона - неисправные печи Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюСамая частая причина пожаров во время отопительного сезона - неисправные печи Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Приближается осень, а вместе с ней новый отопительный сезон. Традиционно в это время увеличивается количество бытовых пожаров. Основная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления и других обогревательных приборов. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, с начала 2019 года из-за неисправных печей пожарные ликвидировали около 800 пожаров.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю напоминают жителям частных домов и владельцам дач о необходимости соблюдений правил пожарной безопасности:

Своевременно проверяйте исправность печей и дымоходов: отремонтируйте, вычистите от сажи, замажьте от трещин. Перед отопительным сезоном не забудьте побелить печи и дымоходы.

Необходимо вовремя устранять дефекты печи, такие как разрушение топочных отверстий, выпадение дверцы и другое. Если печь без дверцы или неплотно закрывается, то при сильном горении дров или плохой тяге пламя устремиться наружу или могут выпасть угли. Поэтому перед топочным отверстием должен быть металлический лист (размером 70х50 см). После растопки не забудьте убрать с него дрова и мусор.

Категорически запрещено вешать одежду или ставить мебель возле печи.

Не вздумайте разжигать топливо в печах бензином, керосином и другими горючими жидкостями. Лучше использовать сухие дрова или лучины.

И никогда не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Не стоит оставлять следить за ними детей, особенно дошкольного возраста.

Следите за исправностью электрических и других нагревательных и осветительных приборов. Не устанавливайте их на сгораемые подставки, в коридорах и проходах возле деревянных перегородок, мебели, штор и других подобных предметов.

Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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