2019-08-24T05:44:54+03:00
Общество

В Красноярске за слишком темную тонировку 9 водителей заплатят штраф

Таковы итоги очередного рейда «Тонировка»
Ольга КОСТИНА
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Дорожные полицейские проверяли допустимость затемнения специальным прибором Фото: ГУ МВД по краюДорожные полицейские проверяли допустимость затемнения специальным прибором Фото: ГУ МВД по краю
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В Красноярске 23 августа сотрудники ГИБДД провели очередной рейд «Тонировка». Три экипажа дежурили на улице Авиаторов. Инспекторы останавливали весь транспорт, у которого передние и лобовые стекла были «украшены» тонировочной пленкой (либо другими предметами, ограничивающими видимость водителя). Как итог - за час 9 нарушителей. Еще у четверых установлены слишком темные шторки.

Ход рейда полицейские фиксировали на видеокамеру. Черная машина, черные непроницаемые окна. Извольте к обочине. Госинспекторы на месте измеряют допустимость затемнения и просят исправить ситуацию. Водители оказались понимающие. Не грубили, не дерзили. На месте старались исправить ситуацию.

- В отношении водителей составлены административные материалы, а также им выданы письменные требования об устранении правонарушения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Штраф за данное нарушение также составляет 500 рублей.

Рейд "Тонировка".ГУ МВД по Красноярскому краю

СПРАВКА КП

За отступление от требований Технического регламента и управление автомобилем с тонированными передними стеклами, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Использование шторок на стеклах автомобиля относится к Перечню неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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