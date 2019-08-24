Месть ревнивого мужа: житель Хакасии разгромил автомобиль бывшей жены

СЕГОДНЯ 05:23 2019-08-24T05:28:31+03:00

Только вот восстанавливать машину ему придется за свой счет

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В Хакасии семейный конфликт обернулся уголовным делом. Ревнивый житель аала Катанов (Аскизский район) повредил автомобиль бывшей сожительницы. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе МВД Республики.

35-летний мужчина во время очередной ссоры с бывшей женой серьезно вспылил. Приревновал экс-возлюбленную и решил ее проучить. Выместил всю свою злость на ее автомобиле. После обмена взаимными упреками он проколол все четыре колеса в иномарке, а также разбил стекла и боковые зеркала. Женщина молчать не стала и сразу после случившегося отправилась в полицию и заявила на бывшего мужа. Эксперты насчитали ущерб в 35 тысяч рублей.

За содеянное мстителю еще придется ответить в суде. Возбуждено уголовное дело по статье 167, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU