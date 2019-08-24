2019-08-24T05:28:31+03:00
Происшествия

Месть ревнивого мужа: житель Хакасии разгромил автомобиль бывшей жены

Только вот восстанавливать машину ему придется за свой счет
Ольга КОСТИНА
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Ревнивцу за свои действия придется ответить в судеРевнивцу за свои действия придется ответить в судеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии семейный конфликт обернулся уголовным делом. Ревнивый житель аала Катанов (Аскизский район) повредил автомобиль бывшей сожительницы. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе МВД Республики.

35-летний мужчина во время очередной ссоры с бывшей женой серьезно вспылил. Приревновал экс-возлюбленную и решил ее проучить. Выместил всю свою злость на ее автомобиле. После обмена взаимными упреками он проколол все четыре колеса в иномарке, а также разбил стекла и боковые зеркала. Женщина молчать не стала и сразу после случившегося отправилась в полицию и заявила на бывшего мужа. Эксперты насчитали ущерб в 35 тысяч рублей.

За содеянное мстителю еще придется ответить в суде. Возбуждено уголовное дело по статье 167, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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Мужчина серьезно повздорил с 45-летней супругой. Оба обвинили друг друга в неверности. В итоге муж схватился за сковородку и со всей силы ударил жену. А когда несчастная упала на пол, задушил ее (подробности).

В Хакасии ревнивец разбил битой иномарку своего соперника

24-летний житель города угольщиков изрядно выпил, вспомнил обиду, которую ему нанесла любимая девушка. Месяц назад они расстались, и у нее уже появился новый избранник. Но молодой человек не терял надежды наладить отношения и вернуть все назад. С этой целью направился к ней домой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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