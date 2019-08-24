2019-08-24T04:08:17+03:00
Общество

Не сезон: в Красноярском крае продолжают закрывать пляжи

В МЧС советуют не купаться в холодной воде
Ольга КОСТИНА
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На пляжах сейчас пустынно Фото: Диана ИВАНОВАНа пляжах сейчас пустынно Фото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярском крае завершается пляжный сезон. На минувшей неделе перестали работать два пляжа в краевом центре, три в Минусинском и один в Ермаковском районах края. На территории закрытых пляжей больше не функционируют посты спасателей и медиков. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевом МЧС.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам предостерегают об опасности купания на закрытых пляжах:

- Основные причины не принимать водные процедуры - отсутствие спасательных постов, медицинской помощи. В случае беды прийти на помощь будет некому. К тому же купание в условиях низкой температуры воды может стать причиной судорог и остановки сердца у неподготовленного человека. Во время купания в холодной воде вероятно переохлаждение организма, может свести ногу, и вы не сможете выбраться на берег. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Если вы пришли отдыхать на берег водоема с детьми, не оставляйте их без присмотра! Отдыхайте только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медики!

Добавим, что в настоящее время в регионе остаются открытыми 18 официальных пляжей. Ознакомиться с более подробной информацией о действующих и закрытых пляжах и обо всех запрещенных для купания местах можно на официальном сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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