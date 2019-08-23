2019-08-23T06:00:59+03:00
Происшествия

В Красноярске осудили телефонную мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банка

Женщина похитила около полумиллиона у доверчивых горожан
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске осудили телефонную мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банкаВ Красноярске осудили телефонную мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске осудили телефонную мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банка. Схема уже широко известная среди представителей преступного мира: звонок на номер сотового телефона, затем: «Я – сотрудник безопасности банка. С вашего расчетного счета произошло незаконное списание денежных средств. Я помогу вам их вернуть». После таких слов 9 из 10 человек впадают в панику и первая мысль у них: что делать, чтобы вернуть свои деньги.

Ну, а дальше мошенница выясняла остаток денег на карте (стоит или нет связываться с очередной жертвой). Узнавала персональные данные, пароли и после этого со счетов и в самом деле исчезали деньги. Таким образом злоумышленница похитила в общей сложности у потерпевших около 500 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

Вычислить преступницу было делом времени. Полиция задержала ее, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Похищенные деньги потерпевшим она должна вернуть до копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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