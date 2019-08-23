В Красноярске на выходных ожидаются дожди с грозами

СЕГОДНЯ 05:54 2019-08-23T06:05:56+03:00

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Осень приближается, дневные и ночные температуры все ниже. По информации синоптиков, предстоящие выходные в Красноярске будут еще прохладнее предыдущих: температура воздуха понизится на несколько градусов. В последний рабочий день, 23 августа, столбики термометров днем поднимутся до плюс 22 -24 градусов тепла, сообщает Ньюслаб. В Красноярске ожидается дождь, возможна, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 12.

Уже в субботу, 24 августа, днем похолодает до плюс 18 градусов. Правда, в воскресенье днем градусники вновь покажут 21 градус тепла. Ночные температуры держатся на отметке в плюс 11 градусов. И в субботу, и в воскресенье в городе будет пасмурно, переменная облачность , временами дожди, возможны грозы, сообщают Гидрометцентр и Gismeteo. Не исключено, что в городе вновь появится туман - в субботу, поэтому водителям стоит быть осторожнее.

На следующей неделе в Красноярске также будет прохладно. Самыми теплыми днями станут вторник и среда. По данным метеорологов, в эти дни в городе будет до плюс 24-26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU