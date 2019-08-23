В Красноярске задержали неисправный автобус с мигрантами – нарушителями

СЕГОДНЯ 05:44 2019-08-23T06:10:16+03:00

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В Красноярске сотрудники ГИБД задержали неисправный автобус незаконными гастарбайтерами. Это произошло накануне, 22 августа, на улице 9 мая. Дежуривший наряд ДПС остановил для осмотра автобус с иностранными номерами. В салоне ехали 39 пассажиров. При проверке документов оказалось, что 6 человек находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города.

Иностранцев-нарушителей доставили в отдел полиции для установления личности. Двух человек выдворят за пределы страны в ближайшее время – у них вовсе отсутствовали разрешительные документы. Еще четырех оштрафовали на 2 тысячи рублей каждого, но выдворять не станут, у них документы есть, но режим пребывания в РФ нарушен.

К тому же при проверке технического состояния автобуса госавтоинспекторы выявили неисправное рулевое управление. Так что оштрафуют еще и водителя. Автобус поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU