СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-22T16:24:03+03:00

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В Красноярске меняются схемы движения двух автобусных маршрутов. Это № 11 и № 49. Городские власти пошли навстречу многочисленным просьбам красноярцев и перенесли конечные остановки, добавив к перечню существующих еще несколько.

Маршрут № 11 изменится существенно. Сейчас он соединяет улицу 3-ю Дальневосточную и железнодорожный вокзал. По новой схеме конечная остановка от вокзала переносится на улицу Норильскую, в новостройки микрорайона Бугач, который быстро развивается. Из списка исключаются остановка ДК «Комбайностроителей», автобус с улицы Ленина поедет по Копылова, Высотной, Тотмина, Калинина и дальше на Мясокомбинат.

Автобус № 49: конечная остановка «Сельхозкомплекс» в Ветлужанке полностью переносится на кластер «Радуга». Туда будут ездить все автобусы, а не 4 в день, как сейчас.

Остается добавить, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Актуальную информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить по телефону: 256-84-00 или на сайте: https://mu-kgt.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU