Раскрыт секрет, какие розы предпочитают красноярцы

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-22T14:45:30+03:00

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В Красноярске провели опрос среди флористов, продавцов и владельцев цветочных магазинов и салонов. Кстати, на рынке Красноярска их более 500. Предметом изучения стала роза – самый популярный и любимый у многих цветок.

Для проведения опроса случайным образом были выбраны 10 компаний, которые занимаются продажей цветов. В результате опроса специалисты выяснили, что самые недорогие розы в цветочных магазинах Красноярска – кенийские мини по цене 37 – 49 руб. Так же в недорогом сегменте были отмечены сочинские и казахстанские розы по цене 100 – 120 руб.

Самыми дорогостоящими оказались эквадорские розы, их цена в среднем 230 – 250 руб. При этом они являются самыми часто покупаемыми – их упомянули 5 респондентов из 10.

Полюбились красноярцами пионовидные розы персиковых и сиреневых тонов, средняя цена 180 рублей за штуку, а также казахстанские кустовые розы, средняя цена которых тоже 180 рублей за штуку.

В среднем на одну покупку в цветочном магазине приходится 5 – 7 роз, но есть и романтические рекорды – 101цветок. Нередко покупают по одной розе.

Безусловный лидер среди цветовой гаммы роз – красный. Красные розы флористы упомянули в 9 случаях из 10, 6 раз назвали белые и розовые розы. И несколько раз был отмечен выбор покупателей в пользу малиновых роз.

В качестве упаковки красноярцы чаще всего предпочитают «слюду» - тонкий прозрачный целлофан, чуть реже их выбор падает на цветной упаковочный флористический фетр и сеточку.

Опрос провела справочная по ценам 2-999-999.

ИСТОЧНИК KP.RU