2019-08-22T14:45:30+03:00
Общество

Раскрыт секрет, какие розы предпочитают красноярцы

Самой покупаемой оказалась эквадорская
Поделиться:
В Красноярске провели опрос на тему популярности розВ Красноярске провели опрос на тему популярности розФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске провели опрос среди флористов, продавцов и владельцев цветочных магазинов и салонов. Кстати, на рынке Красноярска их более 500. Предметом изучения стала роза – самый популярный и любимый у многих цветок.

Для проведения опроса случайным образом были выбраны 10 компаний, которые занимаются продажей цветов. В результате опроса специалисты выяснили, что самые недорогие розы в цветочных магазинах Красноярска – кенийские мини по цене 37 – 49 руб. Так же в недорогом сегменте были отмечены сочинские и казахстанские розы по цене 100 – 120 руб.

Самыми дорогостоящими оказались эквадорские розы, их цена в среднем 230 – 250 руб. При этом они являются самыми часто покупаемыми – их упомянули 5 респондентов из 10.

Полюбились красноярцами пионовидные розы персиковых и сиреневых тонов, средняя цена 180 рублей за штуку, а также казахстанские кустовые розы, средняя цена которых тоже 180 рублей за штуку.

В среднем на одну покупку в цветочном магазине приходится 5 – 7 роз, но есть и романтические рекорды – 101цветок. Нередко покупают по одной розе.

Безусловный лидер среди цветовой гаммы роз – красный. Красные розы флористы упомянули в 9 случаях из 10, 6 раз назвали белые и розовые розы. И несколько раз был отмечен выбор покупателей в пользу малиновых роз.

В качестве упаковки красноярцы чаще всего предпочитают «слюду» - тонкий прозрачный целлофан, чуть реже их выбор падает на цветной упаковочный флористический фетр и сеточку.

Опрос провела справочная по ценам 2-999-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
Жительница Красноярского края оформила кредиты, чтобы перевести мошенникам почти 2 миллиона рублей
Красноярцам понравился умный… дом
Директору красноярского предприятия «КрасАвиа» не удалось оспорить приговор
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» умеют веселиться даже во время дождя
Мастера российского кино назвали Артура Волкова из Железногорска одним из лучших юных режиссеров страны
В аэропорту Красноярска может появиться памятник Дмитрию Хворостовскому
В Красноярске между двумя парками устроили платную парковку
В Красноярске в Черемушках демонтировали опасную подпорную стену возле детского сада
В Хакасии ревнивец разбил битой иномарку своего соперника
В Красноярске задержали мать, увозившую 4-летнего сына
Если женщина на пороге кризиса: в Красноярском крае открыли социальную гостиницу
В аэропорту Красноярска началась реконструкция рулежной дорожки за 600 миллионов рублей