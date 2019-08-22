Жительница Красноярского края оформила кредиты, чтобы перевести мошенникам почти 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-22T14:21:53+03:00

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Жительница Богучан влезла в огромные кредиты, а все для того, чтобы получить компенсацию за якобы некачественные препараты для похудения. Речь идет о сумме свыше 1,8 миллионов рублей.

Некоторое время назад 43-летней потерпевшей позвонил неизвестный. Представился юристом, который якобы радеет за ее нарушенные права потребителя. Мужчина сообщил, что те препараты для похудения, которые она приобретала онлайн, оказались некачественными. Убеждать женщину не пришлось (видимо, препараты и в самом деле не помогли).

- Злоумышленник сообщил, что по факту продажи ей неэффективных препаратов возбуждено уголовное дело и сейчас у нее есть возможность составить исковое заявление и получить возмещение морального вреда, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Женщина передала все свои персональные данные, затем ей начали названивать разные люди, представлялись адвокатами. И под разными предлогами просили ее для продвижения уголовного дела переводить денежные средства на указанные ими счета. В течение месяца потерпевшая сделал девять переводов. Большую часть из тех 1,8 миллиона рублей она заняла у знакомых и вместе с мужем оформила кредиты в разных банках.

ИСТОЧНИК KP.RU