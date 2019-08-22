Директору красноярского предприятия «КрасАвиа» не удалось оспорить приговор
Бывшему генеральному директор красноярского краевого предприятия «КрасАвиа» Валерию Морданю не удалось оспорить приговор Советского районного суда. Краевой суд оставил его без изменения.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, руководитель авиапредприятия в 2016 и 2017 годах через посредников получил четыре взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах. Взамен оказывал услуги с использованием своего служебного положения. Например, содействовал в заключении договора на поставки техники для обслуживания аэропорта.
Свою вину на следствии осужденный признал полностью. Суд вынес приговор: 4 года реального лишения свободы и 8 миллионов рублей штрафа, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.
Однако адвокат не согласился с вердиктом судьи и подал апелляцию, попросив назначить его подзащитному условную меру наказания. По его мнению исправление возможно без изоляции от общества. Обращение оставили без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU