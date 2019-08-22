2019-08-22T13:42:42+03:00
Происшествия

Директору красноярского предприятия «КрасАвиа» не удалось оспорить приговор

Его осудили на 4 года за получение взятки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Директору красноярского предприятия «КрасАвиа» не удалось оспорить приговорДиректору красноярского предприятия «КрасАвиа» не удалось оспорить приговорФото: Мария ЛЕНЦ
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Бывшему генеральному директор красноярского краевого предприятия «КрасАвиа» Валерию Морданю не удалось оспорить приговор Советского районного суда. Краевой суд оставил его без изменения.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, руководитель авиапредприятия в 2016 и 2017 годах через посредников получил четыре взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах. Взамен оказывал услуги с использованием своего служебного положения. Например, содействовал в заключении договора на поставки техники для обслуживания аэропорта.

Свою вину на следствии осужденный признал полностью. Суд вынес приговор: 4 года реального лишения свободы и 8 миллионов рублей штрафа, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Однако адвокат не согласился с вердиктом судьи и подал апелляцию, попросив назначить его подзащитному условную меру наказания. По его мнению исправление возможно без изоляции от общества. Обращение оставили без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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