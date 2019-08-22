Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» умеют веселиться даже во время дождя

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-22T13:49:46+03:00

Когда в жизни происходит что-то непредвиденное, только и остается - улыбаться Фото: личный архив участника фотоконкурса

Изменить размер текста: A A

Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» настолько веселые люди, что умеют радоваться даже дождю. Они наслаждаются жизнью каждую минуту и заражают своим позитивом окружающих. И даже если в праздник, который бывает «раз в году», неожиданно грянул гром и обрушился ливень, то это совсем не повод для грусти. Наоборот…

- В свой день рождения решили с коллегой устроить фотосет, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Марина. - Платье, босоножки... В сумочку кое-как влез зонтик «на всякий случай». Случай открыть яркий зонтик представился: здесь я на любимом проспекте Мира, возле Пушки. Под дождь вышла специально, ради удачного кадра, но улыбку сдержать не смогла. Когда в жизни происходит что-то непредвиденное, только и остается - улыбаться.

Варвара и Артем Поповы топают по лужам Фото: личный архив участника фотоконкурса

Летний дождь для детей – отдельная история. Какое же счастье после проливного дождя запрыгнуть в резиновые сапоги и отправиться мерить лужи. Именно так делали Варвара и Артем Поповы. Да вы только посмотрите на их довольные лица! Их мама и подписала фотографию: «Беззаботное детство».

Напоминаем, что проголосовать за участников фотоконкурса можно по 25 августа включительно. Только не забудьте авторизоваться на странице фотоконкурса. Это делается для того, чтобы отдельные «хакеры» не накрутили результаты. Именно так поступают некоторые болельщики, чтобы приблизить победу понравившегося конкурсанта. Советуем не добиваться призовых мест такими способами.

26 августа – подведение итогов. В финал попадут три участника, набравшие наибольшее количество голосов.

28 августа – торжественное награждение победителей, которым вручат дипломы, а также подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Оставить свой голос за понравившегося участника (или участников) можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU