СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-22T11:18:45+03:00

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В аэропорту Красноярска может появиться памятник Дмитрию Хворостовскому. Имя всемирно-известного певца было присвоено воздушной гавани края в мае этого года. Но название это пока номинальное, в официальных документах оно не отражается. Накануне там прошло общественное обсуждение: сотрудники музеев, представители власти и руководство аэропорта решали, как можно увековечить память земляка.

Предложений было много. Например, установить скульптуру на площади. Или разместить внутри терминала светодиодные экраны, которые бы транслировали видеоролики об артисте. Было предложение транслировать песни в здании, но его отклонили: российский аэропорты придерживаются концепции тишины. Но можно смонтировать стенд с наушниками, где любой может подойти и послушать голос Дмитрия Хворостовского. Или даже установить белый рояль.

Руководство аэропорта пообещало рассмотреть все предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU