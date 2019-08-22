СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-22T10:36:29+03:00

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В Красноярске между двумя парками устроили платную парковку. Речь идет о Взлетке. Там, между двумя парками – 400-летия Красноярска и «Сады мечты» появилась площадка для стоянки автомобилей. Обустройством ее занимался Центр реализации социальных проектов, о чем свидетельствует вывеска при въезде на парковку. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат городского Совета Захар Енджиевский.

На первый взгляд, парковочное пространство соответствует концепции развития зоны отдыха: после того, как здесь появилось колесо обозрения, количество посетителей в парках заметно увеличилось. Однако, судя по прейскуранту, охраняемую площадку оборудовали скорее для жителей окрестных многоэтажек, ведь оставлять автомобили здесь можно посуточно и даже на месяц. Не является ли это нарушением плана территориального развития микрорайона?

ИСТОЧНИК KP.RU