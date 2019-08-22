В Хакасии ревнивец разбил битой иномарку своего соперника

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-22T10:04:22+03:00

Но вернуть любимую девушку ему так и не удалось

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В городе Черногорске, Хакасия, ревнивец разнес битой иномарку своего соперника. Видимо, попытался таким образом доказать бывшей девушке свое превосходство. Но вместо этого попал в полицию. Ему грозит уголовное дело.

Случилось это пару дней назад, вечером. 24-летний житель города угольщиков изрядно выпил, вспомнил обиду, которую ему нанесла любимая девушка. Месяц назад они расстались, у девушки уже появился новый избранник. Но молодой человек не терял надежды наладить отношения и вернуть все назад. С этой целью направился к ней домой.

Там он обнаружил иномарку, принадлежащую сопернику. Впрочем, отвергнутый влюбленный этого и ожидал, потому что захватил с собой биту (как впоследствии пояснил дебошир – чтобы попугать). На его крики «надо поговорить» вышла девушка, пыталась успокоить – не получилось. Молодой человек принялся колотить по машине кулаками, ногами, битой. Закончить начатое помешали соперник и полиция.

Горе-любовника задержали до утра, пока не протрезвеет. Отдел дознания Черногорской полиции проводит проверка, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU