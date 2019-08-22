2019-08-22T07:33:12+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали мать, увозившую 4-летнего сына

На телефон «Синей линии» позвонили встревоженные родственники
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержали мать, увозившую 4-летнего сынаВ Красноярске задержали мать, увозившую 4-летнего сынаФото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске задержали мать, увозившую 4-летнего сына. Почему госавтоинспекторы бросились в погоню за 27-летней женщиной, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Как оказалось, минувшей ночью на телефон «Синей линии» позвонил встревоженный мужчина и сообщил, что его родственница села за руль в состоянии алкогольного опьянения и забрала с собой 4-летнего сына. Назвал направление, в котором она могла поехать. Туда выехал экипаж ДПС. Указанную иномарку остановили на улице Калинина.

Результат освидетельствования подтвердил состояние опьянения – 1,01 мг/л. Ребенка забрал с собой отец, его срочно вызвали на место сотрудники дорожной полиции. Информации о происшествии передали инспекторам ПДН – те должны принять меры в отношении обоих родителей ребенка.

Молодой женщине грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав сроком до 2 лет. Напоминаем телефон «Синей линии», куда можно сообщить о нетрезвом водителе: (391) 263-10-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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