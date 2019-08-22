Депутата Заксобрания Красноярского края отправили под суд за вымогательство взятки в 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-22T06:57:40+03:00

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Депутата Заксобрания Красноярского края Сергея Титова отправили под суд за вымогательство взятки в 9 миллионов рублей. Задержали его пару месяцев назад. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, весной прошлого года директор одного из энергоснабжающих предприятий края подсчитал, что котельная несет убытки из-за низких тарифов на тепло. И обратился в министерство тарифной политики региона.

Обвиняемый узнал об этом и предложил директору свою помощь в лоббировании его интересов. Разумеется, не бескорыстно. И добавил, что в случае отказа он, депутат, использует все свои полномочия и авторитет, чтобы осложнить жизнь директору: достанет его всевозможными проверками. Уладить дело можно было деньгами и 50 % доли уставного капитала предприятия.

В течение нескольких месяцев 2018-2019 года обвиняемый получил более 4 миллионов рублей и требуемые 50 % доли предприятия, это еще более 5 миллионов рублей. Но воспользоваться ими не успел – его задержала ФСБ. Свою вину он не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU