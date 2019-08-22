2019-08-22T06:57:40+03:00
Происшествия

Депутата Заксобрания Красноярского края отправили под суд за вымогательство взятки в 9 миллионов рублей

Народный избранник предложил за деньги решить проблемы одной из котельных
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутата Заксобрания Красноярского края отправили под суд за вымогательство взятки в 9 миллионов рублейДепутата Заксобрания Красноярского края отправили под суд за вымогательство взятки в 9 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Депутата Заксобрания Красноярского края Сергея Титова отправили под суд за вымогательство взятки в 9 миллионов рублей. Задержали его пару месяцев назад. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, весной прошлого года директор одного из энергоснабжающих предприятий края подсчитал, что котельная несет убытки из-за низких тарифов на тепло. И обратился в министерство тарифной политики региона.

Обвиняемый узнал об этом и предложил директору свою помощь в лоббировании его интересов. Разумеется, не бескорыстно. И добавил, что в случае отказа он, депутат, использует все свои полномочия и авторитет, чтобы осложнить жизнь директору: достанет его всевозможными проверками. Уладить дело можно было деньгами и 50 % доли уставного капитала предприятия.

В течение нескольких месяцев 2018-2019 года обвиняемый получил более 4 миллионов рублей и требуемые 50 % доли предприятия, это еще более 5 миллионов рублей. Но воспользоваться ими не успел – его задержала ФСБ. Свою вину он не признает.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Отклонен скандальный проект планировки 3-го микрорайона Солнечного

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске задержали мать, увозившую 4-летнего сына
Если женщина на пороге кризиса: в Красноярском крае открыли социальную гостиницу
В аэропорту Красноярска началась реконструкция рулежной дорожки за 600 миллионов рублей
В Красноярском крае пострадал 8-летний ребенок: упал в яму с золой
В «Шушенском бору» зацвели «скрипуны», предвещающие раннюю осень
Не выполнено и половины плана. Прокуратура назвала претензии по капремонту в Красноярске
Не справились с наплывом. Глава Ачинска раскритиковал работу службы «112» во время ЧС в Каменке
Мэрия Красноярска купит 60 квартир для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья
Личности погибших в ночном пожаре под Красноярском не установлены
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
Нелетная погода! Пассажиры NordStar двое суток не могли вылететь из Красноярска в Норильск
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
«Не хочу, чтобы пострадали другие»: на жительницу Ачинска среди бела дня напал насильник
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Больше полумиллиона рублей сняли мошенники с банковской карты жительницы Канска
В Красноярске раздают наследие Зимней Универсиады
В Красноярске назначен новый вице-мэр и глава департамента горхозяйства
Подростку-староверу, который, спасая брата, едва не утонул сам, выдали паспорт
Три человека погибли в ночном пожаре под Красноярском
Осужденный на 7 лет экс-депутат Аркадий Волков отказался от адвоката
«Дым коромыслом»: в Красноярске эвакуировали Леруа Мерлен на Калинина
Бегайте аккуратнее на Красивом берегу: красноярка едва не наступила на гадюку в Академгородке