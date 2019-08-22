В Красноярском крае пострадал 8-летний ребенок: упал в яму с золой

СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-22T05:00:49+03:00

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В поселке Чулым пострадал 8-летний ребенок: мальчик упал в яму с золой, получил ожоги 3-й степени. Случилось это в середине октября 2018 года на территории местного Дома культуры, где гуляла компания детей. Яма не была огорожена, золу сбрасывали вперемешку с мусором прямо среди бурьяна. Пострадавшему ребенку помог его одноклассник, протянул руку и вытащил, затем позвал на помощь взрослых. На крики прибежали бабушка и дедушка пострадавшего Саши, сообщает «ТВК Красноярск».

Ребенок перенес долгое лечение: сначала месяц провел в ожоговом отделении Красноярской краевой больницы. Затем лечился дома. А кто же виновники произошедшего? По словам отца, к ним приезжали представители местной власти, извинялись и предлагали путевку в санаторий в качестве компенсации. Затем перевели 10 тысяч рублей на карту.

Но путевку родители в тот момент не приняли – ребенку со свежими ранами невозможно было куда-то ехать. А потом подали иск на 900 тысяч рублей сразу к четырем ответчикам: на районный Дом культуры «Юность», администрацию Новоселовского района, Чулымский сельсовет и МКУ «Техцентр». Именно сотрудники последнего сбрасывали горячую золу из печей котельной в 15-ти метрах от здания дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU