Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь 9,2% годовых и распространяется на программы:
• на покупку строящегося жилья;
• на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;
При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка - от 10,1% годовых, на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования – от 10,2% годовых. Для сотрудников предприятий бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков УРАЛСИБА - от 9,7% годовых.
По программе «Легкий старт» – от 5 млн рублей – 9,99 %, до 5 млн рублей – 10,6 % годовых для всех категорий заемщиков.
Фиксированная ставка по военной ипотеке составляет 10,25% годовых.
Ставка по ипотечному кредитованию с господдержкой для семей с детьми - от 5% годовых.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
ИСТОЧНИК KP.RU