2019-08-20T17:23:09+03:00
Происшествия

В Хакасии парень заступился за девушку и получил удар ножом в бедро

Врачам удалось спасти пострадавшего
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии парень заступился за девушку и получил удар ножом в бедроВ Хакасии парень заступился за девушку и получил удар ножом в бедроФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии 17-летний парень заступился за свою девушку и получил удар ножом. Врачам удалось спасти пострадавшего благодаря тому, что его вовремя доставили в больницу. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следкома, ЧП произошло вечером 15 августа.

Молодой человек вместе со своей подругой и общими друзьями приехали к дому, чтобы встретить мать девушки – та находилась в гостях у родственников. Пока девушка ждала мать, поругалась со своим дядей и его женой. Парень решительно вступился за нее. Тогда мужчина забежал в дом, схватил кухонный нож и нанес ему один удар в область бедра.

При допросе подозреваемый во всем признался. С учетом обстоятельств преступления, характеризующего материала ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде при условии надлежащего поведения. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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