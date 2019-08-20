Китайские зоопарки хотят получить красноярских белых медведей в обмен на панду

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-20T16:42:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Китайские зоопарки очень хотят получить красноярских белых медведей в обмен на своих, бамбуковых. И те, и другие особо охраняются, поэтому добыть их в природе нельзя, нужно только договариваться. Но на каких условиях – вот вопрос. Директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань рассказал о предложении китайских коллег в своем интервью телеканалу «Енисей».

- В очереди за нашими северными медведями стоит весь мир, ведь они взяты из живой природы, они уникальны. Очень просят китайцы, вплоть до того, что они готовы были передать право аренды панд в обмен на белых медведей. Не забыв при этом попросить свой традиционный миллион долларов в год.

Такие условия для красноярского зоопарка не приемлемы. Однако с кем-то из медведей все равно придется расстаться. Сейчас их в «Роевом ручье» четыре: сложившаяся пара Аврора и Феликс и еще предполагаемые сестры Урсула и последняя из найденышей. Да еще в Геленджике устраивает личную жизнь Седов, прописка ведь у него красноярская. Судьбу одного из медведей решат уже к новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU