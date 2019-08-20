2019-08-20T16:09:13+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края задержали пропагандиста запрещенной организации

На него завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края задержали пропагандиста запрещенной организацииНа севере Красноярского края задержали пропагандиста запрещенной организацииФото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края задержали мужчину, который пропагандировал идеи запрещенной на территории России организации, призывал к террористической деятельности и публично оправдывавшего международный терроризм.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в период с января по сентябрь 2018 года 39-летний подозреваемый в целях пропаганды и поддержки терроризма среди жителей города Норильска оправдывал действия членов международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации, и незаконных вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях, а также призывал к осуществлению террористической деятельности в составе указанных формирований.

Вышли на мужчину сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. Затем материалы передали в следком, где и было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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