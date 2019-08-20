2019-08-20T16:01:00+03:00
Общество

Критикуя – предлагай: красноярцам предложили самим внести изменения в генеральный план города

Как и куда можно обратиться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Критикуя – предлагай: красноярцам предложили самим внести изменения в генеральный план городаКритикуя – предлагай: красноярцам предложили самим внести изменения в генеральный план городаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам предложили самим внести изменения в генеральный план города. Поскольку в последние годы все чаще звучат нарекания в адрес администрации города на несогласованность инфраструктуры, в управлении архитектуры решили выслушать все предложения от населения.

- В последний раз изменения в генплан вносились в 2016 году. За три года в реализации главного документа территориального планирования на практике неоднократно возникали различные сложные и спорные вопросы. Наработанная практика должна найти своё отражение в изменяемом генплане. Выявленные проблемные ситуации будут подвергнуты анализу, - прокомментировали такое решение в управлении.

Предложения по внесению изменений в генеральный план горожане могут направлять в управление архитектуры до 10 сентября. Для анализа они будут переданы разработчику АО «Гражданпроект».

Предложения можно направить по адресу:

- 660049, Красноярск, улица Карла Маркса, 95, кабинет 314, с 9.30 до 17.30 часов (обед с 13.00 до 14.00)

- archi@admkrsk.ru

- консультацию можно получить по телефонам: (391) 229-69-48, 226-19-32, 229-69-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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