СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-20T14:46:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярцам разрешили устанавливать новые регистрационные номера на автомобили. Однако предупредили: не всем. Номера нового образца – это не дань моде, как многие могут себе представить. Так что не нужно занимать очереди в подразделения Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили: у некоторых автомобилей производства СШ или Японии, а также у ряда моделей мотоциклов места для установки регистрационных номеров отличаются от российских стандартов. Чтобы поместить туда табличку, приходится использовать смекалку или дополнительные приспособления. Вот для таких случаев и предусмотрены поправки в государственном стандарте.

- На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа, - пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД.

Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может обратиться в организацию, которая имеет соответствующую лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU