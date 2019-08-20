СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-20T09:41:31+03:00

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В Красноярской мэрии 13 чиновников нарушили антикоррупционный закон. Об этом стало известно в результате прокурорской проверки, которая прошла в департаменте финансов и в управлении образования города. Нарушения такого рода: кто-то не отразил в справках о доходах на себя и супругов суммы от продажи транспортных средств или коммерческих организаций на различные суммы (от 30 до 400 тысяч рублей).

Некоторые наоборот, не указывали приобретенные транспортные средства или недвижимость, в том числе в Красноярске и Москве. Есть и те, кто не показал в декларациях за 2017 и 2018 годы сведения о том, что их супруги участвуют в коммерческой деятельности.Это не возбраняется, что в справках о доходах указывать нужно.

- В связи с изложенным прокуратурой города в адрес заместителей главы города, курирующих соответствующие направления внесены представления. По результатам рассмотрения 13 служащих, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU