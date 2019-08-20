2019-08-20T10:26:06+03:00
Общество

Розничный бизнес в операционном офисе «Красноярский» Альфа-Банка возглавил Илья Куряков

Он будет отвечать за стратегию развития
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Розничный бизнес в операционном офисе «Красноярский» Альфа-Банка возглавил Илья КуряковРозничный бизнес в операционном офисе «Красноярский» Альфа-Банка возглавил Илья Куряков
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Розничный бизнес в операционном офисе «Красноярский» Альфа-Банка возглавил Илья Куряков. В этой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития розничного бизнеса в Красноярском крае и Республике Хакасия.

В числе приоритетных направлений – расширение зарплатных проектов, кредитование физических лиц, развитие карточного бизнеса и комиссионных продуктов, повышение операционной эффективности бизнеса и совершенствование качества клиентского обслуживания в регионе.

Альфа-Банк занимает заметную долю финансового рынка Красноярска. К услугам клиентов в Красноярске, Железногорске, Ачинске, Хакасии 12 отделений, а также открытый в мае центр ипотечного кредитования. Общая банкоматная сеть Альфа-Банка и партнеров в регионе включает в себя 773 банкомата.

Для информации: Илья Куряков родился 27 мая 1988 года в Барнауле. Окончил экономический факультет Алтайского государственного университета. Свою карьеру в Альфа-Банке начал в 2010 году с позиции менеджера по прямым продажам. За годы работы в банке занимал различные должности в розничном бизнесе в Барнауле, Новокузнецке, Новосибирске и Красноярске. С июня 2016 по апрель 2018 года был директором по розничному бизнесу в Новокузнецке. С апреля 2018 года назначен дивизиональным руководителем по развитию бизнеса блока «потребительское кредитование» во всех городах Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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