СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-20T09:05:41+03:00

В Красноярске родителей просят поторопиться со справками для льготного питания школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске родителей просят поторопиться со сбором справок для получения льготного питания детей в школьных столовых, ведь до начала нового учебного года остается меньше двух недель. По последним данным льготами пользуются около 13,5 тысяч ребят.

В управлении образования города рассказали, что право на бесплатные завтраки или обеды имеют школьники:

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума;

- из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума;

- воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума;

- из семей, находящихся в социально опасном положении;

- с ограниченными возможностями здоровья.

- Перечень документов, необходимый для получения льготного питания, можно уточнить в школе по месту учебы ребенка. Родители могут подать заявление в образовательное учреждение в любое время в течение учебного года. Более подробную информацию можно получить по телефону: 226-13-56, - прокомментировали в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU