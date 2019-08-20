СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-20T07:53:25+03:00

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В Красноярске на острове Татышев созрели яблоки. Да-да, самые настоящие, сибирские морозоустойчивые яблоки. По размерам они небольшие, но на вкус очень даже неплохие. Многие горожане во время прогулки специально заходят в ту часть острова, где они растут, чтобы попробовать пару-другую плодов или набрать с собой. Говорят, из них получаются очень вкусные шарлотки или яблочные пироги. Да и в компот вполне неплохо идут.

Яблоневая аллея была высажена на острове еще при Петре Пимашкове. Правда, в последние годы за ней никто особо не ухаживает. Собирать здесь плоды никогда не запрещалось. Единственная просьба к горожанам – быть аккуратными, не ломать ветви деревьев, они и так низкорослые, стелящиеся, достать яблочки даже с верхних веток нетрудно. И тогда на следующий год здесь будет богатый урожай.

К слову, по осени все плоды, которые остаются, отвозят в парк флоры и фауны «Роев ручей» как угощение его обитателям.

Урожай нынче богатыФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU