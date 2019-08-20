СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-20T06:22:40+03:00

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В Красноярске на реконструкцию закрыли сквер Сурикова, это уже третий этап работ. Здесь полностью заменят покрытие, высадят газон на площади более 4 тысяч квадратных метров и установят два навеса. Кроме того, еще два навеса появится и на площади Революции. Обновление этих двух общественных пространств проводится за счет инвестора, компании РУСАЛ.

- С сегодняшнего дня и до конца октября доступ в сквер будет закрыт. Мы знаем, что возникнут временные неудобства для горожан, и просим отнестись к этому с пониманием, ведь в результате город получит ещё одно преображённое и уютное общественное пространство, – резюмировал глава Центрального района Вадим Войцеховский.

Добавим, что в этом году в городе обустраивают 23 объекта. В их числе и правобережная набережная. Положительные изменения в обустройстве Красноярска очевидны. В том числе благодаря объединению усилий власти, бизнеса и общества, рассказали в пресс-службе района.

ИСТОЧНИК KP.RU