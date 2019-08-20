СЕГОДНЯ 05:44 2019-08-20T05:44:58+03:00

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Жительнице Хакасии вместо модного телефона прислали копеечный гаджет. Таким получился результат ее приобретения товара через интернет. Женщина расценила это как мошенничество и направилась в полицию с заявлением. Там заявление приняли и на полном основании возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. 45-летняя жительница поселка Черемушки увидела в интернете рекламу модного сотового телефона по цене, которая не могла не заинтересовать: всего каких-то 11 тысяч с копейками. Такие в магазинах стоят раза в три-четыре раза дороже. Но, соблазнившись на картинку, женщина заказала сразу два телефона – себе и мужу.

Посылка пришла, женщина оплатила ее при получении на почте. А когда вскрыла – возмутилась: в яркой упаковке лежал самый простой, какие только существуют, кнопочный телефон и дешевое зарядное устройство. Там же на почте составили акт, что товар не соответствует заказу. Теперь полиция ищет отправителей.

ИСТОЧНИК KP.RU